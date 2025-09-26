Спорт
20:03, 26 сентября 2025Спорт

«Динамо» победило «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Крылья Советов» со счетом 3:2 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитники Даниил Фомин, Бителло и нападающий Иван Сергеев. У самарцев голы на счету полузащитника Ильзата Ахметова и защитника Томаса Гальдамеса.

Таким образом, после десяти матчей «Динамо» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Крылья Советов» занимают десятое место, имея в активе 12 очков. Лидирует «Краснодар» с 19 очками.

В следующем матче «Динамо» примет столичный «Локомотив», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с казанским «Рубином». Обе встречи пройдут 4 октября.

