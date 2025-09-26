Российская журналистка Елена Летучая в купальнике поплавала в бассейне

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая в откровенном образе поплавала в бассейне. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость разместила видео, на котором продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера. При этом звезда в ролике зашла в воду и окунулась с головой. В то же время она распустила светлые прямые волосы.

«Притягательность начинается там, где заканчивается нужда понравиться», — подписала она. Известно, что журналистка проводит отпуск в Индонезии.

Ранее в сентябре Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье. При этом она продемонстрировала обнаженный живот и область декольте.