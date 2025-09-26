Генсек НАТО признал невозможность сбивать БПЛА дорогостоящими ракетами

Рютте: Западные страны не могут сбивать БПЛА с помощью дорогостоящих ракет

Западные вооруженные силы не могут продолжать сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с помощью дорогостоящих ракет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Bloomberg.

«Невозможно постоянно сбивать беспилотники стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые стоят, возможно, полмиллиона или миллион долларов. Все мы быстро развиваем технологии и учимся у украинцев», — сказал он.

По словам генсека, в краткосрочной перспективе Североатлантический альянс испытывает нехватку необходимого оборудования для противостояния БПЛА, однако НАТО учится у украинцев и быстро разрабатывает технологии, которые будут внедрены в ближайшие недели. Он отметил, что эти усилия направлены на то, чтобы в дополнение к более традиционным способам решения этой проблемы у альянса в руках была эта технология перехвата.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Вооруженные силы Украины начнут обучать Польшу борьбе с дронами. Он подчеркнул, что именно Киев, а не западные державы, будет обучать страны Запада «противостоять России».