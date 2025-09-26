Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 26 сентября 2025Наука и техника

Apple назвала главную проблему iOS 26

В Apple заявили, что iOS 26 замедляет работу iPhone из-за установки обновлений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

В корпорации Apple объяснили, почему новая iOS 26 имеет ряд недостатков. На это обратило внимание издание Mashable.

Журналисты медиа напомнили, что огромное количество пользователей новой iOS пожаловалось на снижение времени автономной работы своих iPhone и повышенный нагрев устройств. В справке на сайте Apple указано, что проблемы имеют временный характер и должны решиться сами собой.

«Сразу после установки обновления, особенно крупного, вы можете заметить временное влияние на время работы аккумулятора и тепловые характеристики», — признали в компании главный недостаток обновления. В фирме назвали причину происходящего: по словам инженеров Apple, даже после видимого завершения установки обновления продолжают работать фоновые процессы. В том числе, iOS заново индексирует сохраненные на смартфоне файлы и обновляет приложения.

«В зависимости от индивидуальных особенностей использования некоторые пользователи могут заметить небольшое влияние на производительность и/или время автономной работы», — заключили представители IT-гиганта. Согласно их заявлению, спустя какое-то время неполадки и баги должны исчезнуть.

Ранее в Apple заявили, что из-за строгих законов Евросоюза (ЕС) пользователи из стран ЕС остались без ряда новых функций. К ним относятся iPhone Mirroring, AirPods Live Translation и некоторые опции Apple Maps.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия представит стратегию бесконтактных боевых действий на Украине

    Битцевский маньяк попросил смягчить ему наказание

    Американская поп-звезда потратила 30 часов на перелет в Россию

    Аэропорт в Дании вновь закрыли из-за угрозы БПЛА

    Apple назвала главную проблему iOS 26

    Зеленского обвинили в поставках оружия наркокартелям

    Бывшему директору ФБР предъявили обвинения

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в облегающем платье без бюстгальтера

    Полицейский установил скрытую камеру в женском туалете и месяц тайно снимал женщин

    Жительница самого дикого региона планеты рассказала об особенностях быта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости