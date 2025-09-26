Наука и техника
18:52, 26 сентября 2025Наука и техника

iPhone 17 исчезли из продажи

BGR: Новые iPhone 17 исчезли из продажи почти во всем мире
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters

Смартфоны Apple исчезли из онлайн-продажи почти по всему миру. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа проанализировали официальный интернет-магазин Apple, который на прошлой неделе открыл продажи смартфонов серии iPhone 17. По их словам, сроки доставки устройств увеличились практически во всех регионах мира: «если раньше они исчислялись днями, то теперь — неделями».

В материале говорится, что такие сроки — верный признак того, что смартфонов нет на складах. Так, в США при заказе iPhone 17 придется ждать доставки 2-3 недели. Такие же сроки установили для Канады, Европы и Японии. Пользователям из Китая придется ждать базовую модель серии еще дольше — до 4 недель.

Такой же высокий спрос наблюдается на флагманы. Так, iPhone 17 Pro обещают доставить за 2-3 недели, iPhone 17 Pro Max — 3-4 недели. При этом в Китае топовые устройства могут привезти быстрее — всего за 1-2 недели.

Проводя свое исследование, журналисты BGR нашли самый непопулярный смартфон Apple. Им оказался iPhone Air, который в большинстве регионов мира можно купить и получить в тот же день.

Ранее российские ретейлеры заявили, что потребители оказались мало заинтересованы в iPhone Air. Доля продаж ультратонкого смартфона, по данным «М.Видео-Эльдорадо», составила всего 4 процента.

