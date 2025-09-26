Канделаки раскрыла связанное с Кеосаяном сожаление

Медиаменеджер Канделаки заявила, что режиссер Кеосаян всегда был добр к ней

Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки заявила, что режиссер и ведущий Тигран Кеосаян, которого не стало в ночь на пятницу, 26 сентября, всегда был добр к ней. В своем Telegram-канале журналистка также раскрыла сожаление, связанное с ведущим.

«Каждый твой звонок был теплым воздухом. Твой голос всегда вызывал радость, улыбку, и я всегда сожалела, что мы так мало общаемся», — написала Канделаки, обращаясь к покойному режиссеру.

Медиаменеджер попрощалась с Кеосаяном и пожелала ему покоиться с миром. Она также выразила соболезнования его семье.

Ранее смерть режиссера прокомментировала ведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева. Она заявила, что Тиграна Кеосаяна будет не хватать, и пожелала сил его жене главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.

О том, что Кеосаяна не стало, Симоньян сообщила днем в пятницу, 26 сентября. Режиссер больше восьми месяцев находился в коме после клинической смерти.