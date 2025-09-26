Силовые структуры
14:20, 26 сентября 2025Силовые структуры

Кассир продавала россиянам несуществующие билеты на концерт

В Туле задержали кассира за продажу несуществующих билетов на «Руки Вверх»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Туле задержали кассира, которая продавала несуществующие билеты на концерт российской группы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, женщина не регистрировала проданные билеты и не перечисляла деньги за них организаторам. В результате несколько десятков зрителей не смогли попасть на выступление, а полученные с них средства кассир присвоила себе.

Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Точная сумма ущерба устанавливается.

Как уточняет Telegram-канал «112», речь идет о концерте группы «Руки Вверх!» в «Тула-Арене». Билеты кассир продавала за полцены.

Ранее жителя Клинцов признали виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорили к трем годам и семи месяцам принудительных работ. Как установил суд, он распространил в социальной сети рекламу о возможности успешного бизнеса в сфере заготовки грибов, сосновой шишки и прочих дикорастущих растений.

