Кассир продавала россиянам несуществующие билеты на концерт

В Туле задержали кассира за продажу несуществующих билетов на «Руки Вверх»

В Туле задержали кассира, которая продавала несуществующие билеты на концерт российской группы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, женщина не регистрировала проданные билеты и не перечисляла деньги за них организаторам. В результате несколько десятков зрителей не смогли попасть на выступление, а полученные с них средства кассир присвоила себе.

Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Точная сумма ущерба устанавливается.

Как уточняет Telegram-канал «112», речь идет о концерте группы «Руки Вверх!» в «Тула-Арене». Билеты кассир продавала за полцены.

