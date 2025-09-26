Забота о себе
10:34, 26 сентября 2025

Людей с ночными кошмарами призвали отказаться от пяти продуктов на ужин

Нейрофизиолог Викс: Макароны и сыр на ужин приводят к ночным кошмарам
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Нейрофизиолог Райбел Викс заявила, что людям, которым часто снятся кошмары, необходимо отказаться от пяти продуктов в вечернее время. Ее слова передает издание 20minutos.

Викс отметила, что к ночным кошмарам может приводить шоколад. Дело в том, что он обладает свойствами стимуляторов, поэтому вызывает более интенсивные и неприятные сны, пояснила специалистка.

Также она призвала отказаться вечером от картофеля фри, макарон, сыра и красного мяса. Что касается напитков, по словам нейрофизиолога, негативно на сне сказывается алкоголь, а также избыток кофеина. При этом фруктами, овощами и травяными чаями, напротив, нужно разнообразить ужин, заключила Викс.

Ранее психолог Сью Пикок предупредила о негативных последствиях сна менее шести часов в сутки. По ее мнению, недосып приводит к снижению иммунитета.

