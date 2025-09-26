Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:43, 26 сентября 2025Силовые структуры

Мошенник обманул десятки россиян и заработал миллионы на афере с запчастями для иномарок

Полиция задержала лжепродавца автозапчастей, обманувшего десятки россиян
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Югре 56-летнего жителя Липецка заподозрили в обмане десятков россиян на сумму свыше двух миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, расследование началось после обращения россиянина, сообщившего, что он заказал запчасти через интернет, заплатил 39 тысяч рублей, а товар так и не получил. Выяснилось, что аферист размещает объявления о продаже автомобильных комплектующих, преимущественно для иномарок, на популярных торговых площадках и в социальных сетях. У всех клиентов он требовал всегда полную предоплату, обещая предоставить документы об отправке товара.

После того, как средства поступали на оформленную на подставное лицо банковскую карту, лжепродавец переставал выходить на связь. Он оказался судимым за мошенничество уголовник. У него обнаружили и изъяли девять мобильных телефонов, 66 сим-карт. Его подозревают в причастности к еще 32 аналогичным эпизодам в отношении жителей разных регионов России.

Ранее сообщалось, что в Брянской области убедившего россиян вложиться в грибы и шишки афериста наказали принудительными работами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретился с премьер-министром Армении в Кремле. Пашинян ждал переговоров до ночи

    Возврат купленных на маркетплейсах товаров предложили запретить

    В России захотели штрафовать за неготовность к зиме

    На Украине задались вопросами после слов Трампа о возвращении территорий

    Мошенник обманул десятки россиян и заработал миллионы на афере с запчастями для иномарок

    Трамп подписал указ о разрешении смертной казни в Вашингтоне

    Российская тревел-блогерша описала Грозный словами «другая вселенная»

    Малышеву напугало поведение беременной гостьи в студии программы

    Способ защиты аккумулятора iPhone оказался бесполезным

    Алкогольный подарок довел российскую чиновницу до уголовного дела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости