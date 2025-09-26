Мошенник обманул десятки россиян и заработал миллионы на афере с запчастями для иномарок

Полиция задержала лжепродавца автозапчастей, обманувшего десятки россиян

В Югре 56-летнего жителя Липецка заподозрили в обмане десятков россиян на сумму свыше двух миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, расследование началось после обращения россиянина, сообщившего, что он заказал запчасти через интернет, заплатил 39 тысяч рублей, а товар так и не получил. Выяснилось, что аферист размещает объявления о продаже автомобильных комплектующих, преимущественно для иномарок, на популярных торговых площадках и в социальных сетях. У всех клиентов он требовал всегда полную предоплату, обещая предоставить документы об отправке товара.

После того, как средства поступали на оформленную на подставное лицо банковскую карту, лжепродавец переставал выходить на связь. Он оказался судимым за мошенничество уголовник. У него обнаружили и изъяли девять мобильных телефонов, 66 сим-карт. Его подозревают в причастности к еще 32 аналогичным эпизодам в отношении жителей разных регионов России.

