Мужчин предупредили о главной опасности простатита

Главная опасность простатита кроется не в самом заболевании, а в неточной диагностике и методах лечения, предупредил уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Врач рассказал, что при простатите мужчинам чаще всего назначают длительный курс антибиотиков, однако они нужны далеко не во всех случаях. Такой вариант терапии оправдан лишь тогда, когда воспаление спровоцировано бактериальной инфекцией — это примерно пять процентов от общего числа случаев простатита.

«Сегодня все чаще и чаще появляются публикации, подтверждающие, что нарушение микробного состава в кишечнике способствует развитию простатита. А, как известно, длительная антибактериальная терапия уничтожает флору кишечника, что, в свою очередь, приводит к проблеме в простате», — объяснил он.

Ранее Лубенников опроверг популярный миф о простатите. По его словам, незащищенный секс не может спровоцировать развитие этого заболевания. Однако простатит может развиться на фоне хламидиоза, трихомониаза, микоплазмоза и других венерических заболеваний, заразиться которыми можно, если заниматься сексом без презерватива, предупредил доктор.