Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 26 сентября 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о главной опасности простатита

Наталья Обрядина1

Фото: Korawat photo shoot / Shutterstock / Fotodom

Главная опасность простатита кроется не в самом заболевании, а в неточной диагностике и методах лечения, предупредил уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Врач рассказал, что при простатите мужчинам чаще всего назначают длительный курс антибиотиков, однако они нужны далеко не во всех случаях. Такой вариант терапии оправдан лишь тогда, когда воспаление спровоцировано бактериальной инфекцией — это примерно пять процентов от общего числа случаев простатита.

«Сегодня все чаще и чаще появляются публикации, подтверждающие, что нарушение микробного состава в кишечнике способствует развитию простатита. А, как известно, длительная антибактериальная терапия уничтожает флору кишечника, что, в свою очередь, приводит к проблеме в простате», — объяснил он.

Материалы по теме:
Проблемы с потенцией есть у миллионов мужчин. Правда ли, что эрекция пропадает из-за плохого питания? Объясняют врачи
Проблемы с потенцией есть у миллионов мужчин.Правда ли, что эрекция пропадает из-за плохого питания? Объясняют врачи
19 июня 2024
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022

Ранее Лубенников опроверг популярный миф о простатите. По его словам, незащищенный секс не может спровоцировать развитие этого заболевания. Однако простатит может развиться на фоне хламидиоза, трихомониаза, микоплазмоза и других венерических заболеваний, заразиться которыми можно, если заниматься сексом без презерватива, предупредил доктор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Захарова ответила на разработку проекта конвенции о «претензионной комиссии» для Украины

    Россия указала на провокационный характер военной активности США против КНДР

    В США отреагировали на высказывания Стубба об отсутствии права голоса у России

    Объявленную в розыск ЛГБТ-активистку заочно арестовали

    Украинские дроны атаковали российский регион

    Беспилотник ВСУ ударил по подростку в российском регионе

    На Западе назвали причину тревоги Зеленского

    Раскрыта реакция ЕС на слова Трампа о границах Украины

    На Западе отреагировали на угрозу Зеленского в адрес Кремля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости