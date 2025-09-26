Из жизни
05:00, 26 сентября 2025Из жизни

Мужчина расправился с забравшимся в его ванную медведем

В США мужчина застрелил медведя, спрятавшегося в его ванной комнате
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tatsuo Nakamura / Shutterstock / Fotodom

В штате Флорида, США, мужчина по имени Зик Кларк расправился с медведем, забравшимся в его дом. Об этом пишет People.

По словам Кларка, хищник проник в его дом через открытые двери гаража. Когда те автоматически закрылись, медведь стал паниковать. Он тщетно пытался выбраться и очутился в доме.

Первой зверя заметила теща Кларка, отдыхавшая в гостиной. «Тогда начался ад», — вспомнил он. Женщина стала кричать, собаки — лаять. Медведь испугался еще сильнее. Чтобы спрятаться от шума, он забежал в ванную комнату. Там Кларк его закрыл и пошел за пистолетом.

«Я открыл дверь. Выстрелил один раз. Снова захлопнул дверь, потому что медведь попытался выбраться. А потом закончил все еще двумя выстрелами», — рассказал мужчина.

После Клак вытащил тушу медведя из дома с помощью брезента и позвонил в Комиссию по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC). Ее сотрудники приехали на место происшествия и забрали тушу хищника для уничтожения.

Ранее сообщалось, что в США учащиеся Корнелльского университета освежевали медведя в студенческом общежитии. Это не понравилось другим студентам, и те на них пожаловались.

.
