Мужчина расправился с забравшимся в его ванную медведем

В США мужчина застрелил медведя, спрятавшегося в его ванной комнате

В штате Флорида, США, мужчина по имени Зик Кларк расправился с медведем, забравшимся в его дом. Об этом пишет People.

По словам Кларка, хищник проник в его дом через открытые двери гаража. Когда те автоматически закрылись, медведь стал паниковать. Он тщетно пытался выбраться и очутился в доме.

Первой зверя заметила теща Кларка, отдыхавшая в гостиной. «Тогда начался ад», — вспомнил он. Женщина стала кричать, собаки — лаять. Медведь испугался еще сильнее. Чтобы спрятаться от шума, он забежал в ванную комнату. Там Кларк его закрыл и пошел за пистолетом.

«Я открыл дверь. Выстрелил один раз. Снова захлопнул дверь, потому что медведь попытался выбраться. А потом закончил все еще двумя выстрелами», — рассказал мужчина.

После Клак вытащил тушу медведя из дома с помощью брезента и позвонил в Комиссию по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC). Ее сотрудники приехали на место происшествия и забрали тушу хищника для уничтожения.

