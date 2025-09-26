InfoBRICS: Украине в 2025 году может не хватить бюджета на военные расходы

Украине может не хватить финансовых средств на военные расходы в текущем году в связи с сокращением помощи от Запада. Причину тревоги украинского президента Владимира Зеленского назвал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

«Недавно украинское руководство выразило озабоченность по поводу военных расходов, ясно дав понять, что у страны не остается денег на продолжение конфликта. Это прямое следствие сокращения международной финансовой поддержки», — указано в материале.

Отмечается, что из-за финансовых проблем Киев может перестать платить пенсии военным, а также урезать медицинские расходы на них.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев описал экономическую ситуацию на Украине словами «денег нет ни на что». По его словам, иностранные партнеры Киева финансируют все, кроме безопасности и обороны.