Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:17, 26 сентября 2025Интернет и СМИ

На Западе назвали причину тревоги Зеленского

InfoBRICS: Украине в 2025 году может не хватить бюджета на военные расходы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Украине может не хватить финансовых средств на военные расходы в текущем году в связи с сокращением помощи от Запада. Причину тревоги украинского президента Владимира Зеленского назвал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

«Недавно украинское руководство выразило озабоченность по поводу военных расходов, ясно дав понять, что у страны не остается денег на продолжение конфликта. Это прямое следствие сокращения международной финансовой поддержки», — указано в материале.

Отмечается, что из-за финансовых проблем Киев может перестать платить пенсии военным, а также урезать медицинские расходы на них.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев описал экономическую ситуацию на Украине словами «денег нет ни на что». По его словам, иностранные партнеры Киева финансируют все, кроме безопасности и обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Захарова ответила на разработку проекта конвенции о «претензионной комиссии» для Украины

    Россия указала на провокационный характер военной активности США против КНДР

    В США отреагировали на высказывания Стубба об отсутствии права голоса у России

    Объявленную в розыск ЛГБТ-активистку заочно арестовали

    Украинские дроны атаковали российский регион

    Беспилотник ВСУ ударил по подростку в российском регионе

    На Западе назвали причину тревоги Зеленского

    Раскрыта реакция ЕС на слова Трампа о границах Украины

    На Западе отреагировали на угрозу Зеленского в адрес Кремля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости