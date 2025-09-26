Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 26 сентября 2025Мир

На Западе отреагировали на угрозу Зеленского в адрес Кремля

Аналитик Уотсон назвал глупостью угрозу Зеленского в адрес России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поступает глупо, угрожая Кремлю. Такое мнение высказал аналитик Алан Уотсон на своей странице в соцсети X.

Он прокомментировал недавнее заявление украинского лидера о том, что Киев не исключает удары по России американским дальнобойным оружием. «Это, по меньшей мере, непроходимая глупость, а те, кто поддерживает психотический режим Зеленского, становятся его соучастниками», — написал аналитик.

Ранее Зеленский в интервью изданию Axios посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ, подчеркнув, что они им понадобятся, если конфликт не будет остановлен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп отказал Зеленскому в одной просьбе

    Захарова ответила на разработку проекта конвенции о «претензионной комиссии» для Украины

    Россия указала на провокационный характер военной активности США против КНДР

    В США отреагировали на высказывания Стубба об отсутствии права голоса у России

    Объявленную в розыск ЛГБТ-активистку заочно арестовали

    Украинские дроны атаковали российский регион

    Беспилотник ВСУ ударил по подростку в российском регионе

    На Западе назвали причину тревоги Зеленского

    Раскрыта реакция ЕС на слова Трампа о границах Украины

    На Западе отреагировали на угрозу Зеленского в адрес Кремля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости