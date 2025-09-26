На Западе отреагировали на угрозу Зеленского в адрес Кремля

Аналитик Уотсон назвал глупостью угрозу Зеленского в адрес России

Президент Украины Владимир Зеленский поступает глупо, угрожая Кремлю. Такое мнение высказал аналитик Алан Уотсон на своей странице в соцсети X.

Он прокомментировал недавнее заявление украинского лидера о том, что Киев не исключает удары по России американским дальнобойным оружием. «Это, по меньшей мере, непроходимая глупость, а те, кто поддерживает психотический режим Зеленского, становятся его соучастниками», — написал аналитик.

Ранее Зеленский в интервью изданию Axios посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ, подчеркнув, что они им понадобятся, если конфликт не будет остановлен.