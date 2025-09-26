Над Германией заметили БПЛА

NDR: Несколько БПЛА были замчены над Шлезвиг-Гольштейном в Германии

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были замечены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. Об этом сообщает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR) со ссылкой на заявление главы МВД региона Забине Зюттерлин-Вак.

«В ночь с пятницы на воскресенье над землей Шлезвиг-Гольштейн было замечено несколько беспилотников... В настоящее время ведется расследование по подозрению в шпионаже», — сказано в сообщении.

Министр при этом не уточнила ни точное количество замеченных аппаратов, ни места их появления. В то же время МВД земли заявило о «постоянном обмене информацией» по данному инциденту с федеральным правительством и бундесвером.

Ранее полиция Дании сообщила о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сеннерборг и Скридструп. В полиции заявили, что проводят дальнейшее расследование на месте при содействии национальной разведывательной службы и вооруженных сил, а также властей других стран.