12:30, 26 сентября 2025Наука и техника

Найден способ повернуть вспять возрастное ухудшение зрения

Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: wavebreakmedia / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне сообщили, что полиненасыщенные жирные кислоты могут не только замедлять, но и обращать вспять возрастное снижение зрения. Работа, опубликованная в журнале Science Translational Medicine (STM), показала: инъекции этих веществ улучшали функцию сетчатки у старых мышей и даже устраняли признаки клеточного старения.

Ученые выяснили, что ключевым звеном в этом процессе является фермент ELOVL2, связанный с выработкой очень длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (VLC-PUFA). С возрастом уровень этих липидов падает, что ослабляет зрение и повышает риск развития возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Введение полиненасыщенных кислот напрямую помогало обойти дефицит фермента и восстанавливало зрение.

Важно, что привычные добавки DHA (докозагексаеновой кислоты) такого эффекта не дали. Авторы подчеркивают: именно другие формы полиненасыщенных жирных кислот обладают терапевтическим потенциалом. Кроме того, в исследовании были выявлены генетические варианты ELOVL2, ускоряющие прогрессирование ВМД, что открывает путь к ранней диагностике и персонализированной профилактике.

Специалисты считают, что их открытие может стать основой не только для терапии заболеваний сетчатки, но и для будущих подходов к замедлению старения иммунной системы, где липидный обмен играет схожую роль.

Ранее ученые создали глазные капли на основе антиоксиданта лютеина, которые в экспериментах достигали сетчатки и защищали ее от повреждений.

