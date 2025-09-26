Нелегальную версию Корана нашли в российской мечети

В Башкирии в мечети нашли нелегальную версию Корана

В Башкирии в мечети нашли нелегальную версию Корана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В мечети было найдено несколько книг, которые запрещены к распространению, отмечает канал. В их числе оказался и Коран без специальной маркировки. Чем именно он отличается от находящихся в свободной продаже копий мусульманского священного писания, не уточняется. Возможно, речь идет об иной версии перевода.

Изначально мечеть оштрафовали. Однако, когда были найдены собственники книг, штраф заменили на предупреждение.

Ранее в Челябинской области к мечети подбросили свиную голову. Через несколько недель здание подожгли. Главный муфтий Уральского Федерального округа Ринат Раев назвал оба инцидента провокацией с целью «выработать ненависть» у верующих.