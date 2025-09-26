Невролог перечислила провоцирующие мигрень продукты

Невролог Ашихмина: Мигрень провоцируют зрелые сыры и алкоголь

Некоторые продукты способны спровоцировать мигрень, предупредила невролог Александра Ашихмина. Их она перечислила в беседе с aif.ru

По словам Ашихминой, главные провокаторы приступов мигрени — ферментированные и выдержанные продукты с содержанием тирамина. К главным провокаторам мигрени она отнесла зрелые сыры (бри, горгонзола, пармезан, чеддер) и алкоголь, особенно красные вина, шампанское и виски, в которые, помимо тирамина, содержат дубильные вещества.

Стимулятором мигрени также может стать кофеин, добавила Ашихмина. К грозящим головной болью продуктам она также отнесла продукты с глутаматом натрия (полуфабрикаты, колбасы, соусы, снеки) и ферментированные продукты (оливки, квашеная капуста и чайный гриб).

