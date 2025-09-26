Наука и техника
Новая находка раскрыла тайну происхождения человека

Science: Череп «Юньсянь 2» относится к азиатской ветви Homo long
Екатерина Графская
Изображение: Jiannan Bai and Xijun Ni / Handout / Reuters

В журнале Science опубликовали результаты реконструкции уникального ископаемого — черепа «Юньсянь 2» возрастом почти миллион лет, найденного в Китае. С помощью высокоточных КТ-сканов и цифровой реставрации ученым удалось устранить деформации, накопленные за тысячелетия, и восстановить первоначальные очертания. Анализ показал, что череп сочетает примитивные черты, характерные для Homo erectus, и более продвинутые — свойственные поздним представителям рода Homo.

Сравнение с другими находками позволило отнести «Юньсянь 2» к азиатской ветви Homo longi, известной как «человек-дракон». Эта линия, как показало исследование, является «сестринской» по отношению к Homo sapiens и, вероятно, включала в себя денисовцев. Таким образом, находка вносит ясность в одну из самых острых дискуссий палеоантропологии — как именно расходились эволюционные ветви древних людей.

Ученые подсчитали, что расхождение между ветвями Homo longi и Homo sapiens произошло около 1,3 млн лет назад — значительно раньше, чем считалось ранее. При этом эволюция обеих линий шла быстрыми темпами, что объясняет мозаичное сочетание признаков в черепе «Юньсянь 2». Авторы подчеркивают: эта находка может оказаться ключом к пониманию происхождения не только денисовцев, но и самих истоков нашей линии человечества.

Ранее ученым удалось уточнить возраст загадочного черепа, вросшего в стену пещеры Петралона в Греции.

