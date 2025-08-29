Наука и техника
14:54, 29 августа 2025

Раскрыта тайна загадочного древнего черепа

JHE: Черепу, вросшему в стену пещеры Петралона, не менее 277 тысяч лет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Греции спустя десятилетия после обнаружения удалось уточнить возраст загадочного черепа, вросшего в стену пещеры Петралона. Новый анализ показал, что ему не менее 277 тысяч лет, и он принадлежал примитивному виду гоминидов, жившему бок о бок с неандертальцами. Работа опубликована в Journal of Human Evolution.

Череп был найден в 1960 году недалеко от Салоников, его поверхность со временем покрылась кальцитом, что позволило сохранить кость почти в идеальном состоянии. Ранее ученые спорили, к какому виду он относится: человеку разумному, неандертальцу или Homo heidelbergensis.

Геохронологи применили метод уран-ториевого датирования, который позволяет вычислять возраст кальцитовых отложений в пещерах. Результаты показали, что черепу от 277 до 410 тысяч лет, а его анатомия отличается как от Homo sapiens, так и от неандертальцев. Это позволяет предположить, что находка принадлежала представителю Homo heidelbergensis — загадочного вида, место которого в эволюционном древе до сих пор остается предметом дискуссий.

Сходство с черепом из Кабве в Замбии, датируемым примерно 300 тысяч лет назад, усиливает эту гипотезу. По словам авторов, находка может помочь лучше понять разнообразие древних гоминидов и их сосуществование в Европе в среднем плейстоцене.

В июне археологи сообщили о другой сенсационной находке — человеческом черепе аномальной формы на западе Ирана. В древнем некрополе был обнаружен череп, который был вытянут вверх в виде конуса.

