Обвиняемый в теракте против российского генерала Москалика предстанет перед судом

Следователи завершили дело взорвавшего генерала Москалика диверсанта

Россиянин Игнат Кузин предстанет перед судом по уголовному делу о совершении террористического акта в отношении высокопоставленного офицера Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Следователи завершили расследование уголовного дела. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, Кузин был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и по заданию куратора установил взрывное устройство возле подъезда дома в Балашихе, где жил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярослав Москалик.

При взрыве автомобиля российский военный получил несовместимые с жизнью ранения. Ярослав Москалик был участником переговоров по Украине.