Одна из самых дорогих авиакомпаний мира задумала революцию в экономклассе

Авиакомпания Emirates задумала сделать кресла в экономклассе удобнее

Авиакомпания Emirates, которая считается одной из самых дорогих в мире, задумала революционное обновление экономкласса своих самолетов. Об этом президент компании Тим Кларк рассказал Executive Traveller.

По его словам, авиационная отрасль не делает ничего для повышения уровня комфорта пассажиров в экономклассе. Чтобы длительные перелеты переносились легче, он решил расширить кресла, тем самым повысив их удобство. Также Кларк хочет сделать спинки сидений выше, хотя это будет препятствовать работе бортпроводников.

