14:42, 26 сентября 2025Мир

Орбан поддержал Саркози

Орбан: Против Саркози развернулась охота на ведьм из-за его позиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Николя Саркози

Николя Саркози. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Против бывшего президента Франции Николя Саркози развернулась охота на ведьм из-за его позиции. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Еще один день, еще одна охота на ведьм против европейского патриота. Преследование президента Николя Саркози должно быть прекращено!» — заявил Орбан.

Венгерский премьер назвал Саркози человеком чести и пожелал ему сил в его борьбе за справедливость. По словам Орбана, венгерские патриоты также поддерживают экс-президента Франции.

25 сентября парижский суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о кампании 2007 года. Уточняется, что бывший глава Франции приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой ареста.

