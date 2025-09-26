Bild: 79-летний пассажир поезда оскорбил двух украинок в Германии

Пожилой пассажир поезда обсыпал расистскими оскорблениями двух украинок в Европе. Об этом сообщило издание Bild.

По данным источника, инцидент произошел 25 сентября в вагоне поезда, следовавшего из Берлина в Дессау, Германия. 79-летний мужчина обматерил женщин, ехавших с ребенком. За гражданок Украины вступился 29-летний попутчик: он потребовал пенсионера прекратить нецензурную брань и обратился в правоохранительные органы. В ответ пожилой пассажир также оскорбил заступника.

По прибытии в Дессау подозреваемого встретили на станции сотрудники федеральной полиции. Они вынесли путешественнику выговор и установили, что он находился под воздействием алкоголя. Затем пенсионера отпустили. На данный момент он находится под следствием за разжигание межнациональной ненависти.

