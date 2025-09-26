Песков высказался о подходе ЕС к санкциям против России

Песков: В ЕС меняется парадигма в подходе к голосованию по санкциям против РФ

В Европейском союзе (ЕС) меняется парадигма в подходе к голосованию по санкциям против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

«Этот вопрос надо задавать не нам, а в Брюссель. Речь идет о смене парадигмы в подходе к основам голосования по таким важным вопросам», — ответил он на вопрос об идее по замене единогласного голосования на голосование квалифицированным большинством.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) предложила продлевать антироссийские санкции путем простого большинства стран-участниц ЕС. В новом документе предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство, что необходимо для того, чтобы снизить риск блокирования Венгрией этого процесса.