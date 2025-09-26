Подержанным машинам в России предрекли подорожание

РОАД: Новый утильсбор приведет к росту цен на машины с пробегом

Введение новых правил утилизационного сбора окажет существенное влияние на вторичный рынок: подержанные машины в России подорожают. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных представителей автодилерской отрасли и ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Как сказала руководитель пресс-службы РОАД Вера Павлова, можно ожидать дополнительного давления на вторичный рынок: ограничение ввоза и сокращение доступных моделей приведут к росту цен и уменьшению выбора для покупателей.

Минпромторг ранее предложил пересмотреть методики расчета утилизационного сбора для ввозимых в страну импортных легковушек категории M1. С 1 ноября, как ожидается, базовая ставка сбора для этого типа авто будет формироваться на основании объема двигателя. Иными словами, чем мощнее агрегат, тем выше будет утильсбор для машины. Льготные ставки сохранятся лишь для импортных иномарок с мощностью двигателя менее 160 лошадиных сил.

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков спрогнозировал резкое подорожание ряда популярных моделей. Речь идет о Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.