Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:11, 26 сентября 2025Экономика

Подержанным машинам в России предрекли подорожание

РОАД: Новый утильсбор приведет к росту цен на машины с пробегом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Введение новых правил утилизационного сбора окажет существенное влияние на вторичный рынок: подержанные машины в России подорожают. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных представителей автодилерской отрасли и ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Как сказала руководитель пресс-службы РОАД Вера Павлова, можно ожидать дополнительного давления на вторичный рынок: ограничение ввоза и сокращение доступных моделей приведут к росту цен и уменьшению выбора для покупателей.

Минпромторг ранее предложил пересмотреть методики расчета утилизационного сбора для ввозимых в страну импортных легковушек категории M1. С 1 ноября, как ожидается, базовая ставка сбора для этого типа авто будет формироваться на основании объема двигателя. Иными словами, чем мощнее агрегат, тем выше будет утильсбор для машины. Льготные ставки сохранятся лишь для импортных иномарок с мощностью двигателя менее 160 лошадиных сил.

Глава агентства «Автостат» Сергей Целиков спрогнозировал резкое подорожание ряда популярных моделей. Речь идет о Geely Monjaro, BMW X3, BMW X5, BMW 5-Series, Toyota Highlander, Toyota RAV4, Kia Sorento, Kia Carnival, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Fe.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Свыше 10 человек скончались от отравления самогоном в Ленобласти. Смертельный суррогат производила работница детсада

    В Москве доля свободных офисов упала до пяти процентов

    Жестокую расправу над российским пенсионером раскрыли спустя 13 лет

    Телезвезда упала по пути в туалет и подала за это в суд

    Трамп поспорил с женой на борту вертолета

    Наталия Орейро вернется в Россию

    Россиянин украл часть мемориала бойцам СВО и попал на видео

    Российские войска продвинулись в Сумской области

    В МИД России раскрыли детали встречи Лаврова и главы Госдепа

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости