Появилась версия столкновения поезда и грузовика в Смоленской области

По одной из версий столкновение поезда и грузовика под Смоленском было диверсией

По одной из версий, столкновение поезда и грузовика в Смоленской области было диверсией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, на допросе у следователей члены локомотивной бригады рассказали, что большегруз целенаправленно выехал на железнодорожный переезд прямо перед составом. Они отметили, что на участке был семафор. В результате ЧП водитель фуры не выжил. Кроме того, по их словам, поезд регулярно совершал перевозку топлива в одно и то же время, поэтому злоумышленники могли рассчитать, в какое время состав появится на переезде.

Ранее сообщалось, что грузовик проигнорировал красный свет и выехал на пути, где столкнулся с поездом. В результате столкновения локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов, произошло крупное возгорание.