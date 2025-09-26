Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:29, 26 сентября 2025Силовые структуры

Появилась версия столкновения поезда и грузовика в Смоленской области

По одной из версий столкновение поезда и грузовика под Смоленском было диверсией
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: УМВД по Смоленской области / РИА Новости

По одной из версий, столкновение поезда и грузовика в Смоленской области было диверсией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, на допросе у следователей члены локомотивной бригады рассказали, что большегруз целенаправленно выехал на железнодорожный переезд прямо перед составом. Они отметили, что на участке был семафор. В результате ЧП водитель фуры не выжил. Кроме того, по их словам, поезд регулярно совершал перевозку топлива в одно и то же время, поэтому злоумышленники могли рассчитать, в какое время состав появится на переезде.

Ранее сообщалось, что грузовик проигнорировал красный свет и выехал на пути, где столкнулся с поездом. В результате столкновения локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов, произошло крупное возгорание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Отсутствовавшего 200 дней на заседаниях бывшего российского депутата объявили в розыск

    Песков заявил о стабильности в экономике России

    Евродепутат раскрыл тревожную проблему для ЕС

    «Это он обещал остановить конфликт». Каю Каллас возмутили заявления Трампа по Украине. Что встревожило Европу?

    Стало известно о смерти российского пожарного на профессиональном конкурсе

    Самый тонкий iPhone провалился в продаже

    В Брянской области застрявшую в перекрытиях жилого дома ракету ВСУ показали на видео

    Занявшийся сексом в пикапе российский треш-блогер попытался сбежать из Таиланда

    Невролог перечислила провоцирующие мигрень продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости