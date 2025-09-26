Силовые структуры
Черный столб дыма от столкновения поезда и грузовика в Смоленской области попал на видео

СК показал кадры с места столкновения поезда и грузовика в Смоленской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Место столкновения поезда и грузовика в Смоленской области попало на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно, как пожарные тушат железнодорожный состав. Он весь окружен черным столбом дыма.

По предварительным данным, грузовик проигнорировал красный свет и выехал на пути, где столкнулся с поездом. В результате столкновения локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов, произошло крупное возгорание.

Машинист и его помощник получили травмы средней степени тяжести. Их обоих госпитализировали.

