14:13, 26 сентября 2025Силовые структуры

Появились кадры с места производства смертельного алкоголя в российском регионе

Прокуратура показала видео с места производства суррогата в Ленобласти
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Место, где, предположительно, хранили спирт, из которого производили смертельный алкоголь в Ленинградской области, попало на видео. Его «Ленте.ру» предоставили в прокуратуре региона.

На кадрах видно помещение, похожее на чердак, на полу разбросано много канистр.

О массовом отравлении алкоголем стало известно в пятницу, 26 сентября. На момент публикации материала число жертв отравления самогоном в Ленобласти достигло 19. Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Семеро человек не выжили.

Задержаны подозреваемые в производстве и продаже паленого алкоголя — 79-летний пенсионер (по другим данным, ему 75 или 78 лет) и 60-летняя работница детского сада, которая и могла производить суррогат.

