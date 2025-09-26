Мир
02:41, 26 сентября 2025Мир

Появление дронов в небе Дании связали с российским военным кораблем

Ekstra Bladet: В дни появления дронов к Дании подходил корабль Балтийского флота
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В дни появления дронов в небе Дании к морской границе королевства подходил большой бесантный корабль (БДК) «Александр Шабалин» Балтийского флота ВМФ России. Об этом пишет газета Ekstra Bladet.

Утверждается, что корабль был обнаружен в 12 километрах от побережья, в районе острова Лангеланн. При этом транспондер судна был быключен, и проследить его перемещение гражданскими средствами невозможно.

Издание уточняет, что минобороны Дании знало о появлении российского БДК. Экс-аналитик Службы разведки Вооруженных сил Дании Якоб Карсбо предположил, что «Александр Шабалин» мог прибыть в качестве отвлекающего маневра, чтобы заставить датских военных распылить свои силы. «Трудно поверить в совпадение, что российский военный корабль вот уже несколько дней просто так дрейфует у границ датских территориальных вод», — сказал он.

22 сентября в небе над Копенгагеном заметили несколько крупных беспилотников. Воздушная гавань столицы Дании была закрыта для приема и выпуска самолетов.

Страны Запада бездоказательно обвинили в случившемся Россию. При этом министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен признал, что у страны нет доказательств причастности России к инцидентам с дронами.

