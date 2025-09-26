Наука и техника
17:53, 26 сентября 2025

Привычный продукт помог восстановить защиту кишечника

FRI: Молочный белок восстанавливает кишечный барьер после вредного питания
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые обнаружили, что в молоке содержится особый белковый фрагмент — казеиновый гликомакропептид. Именно он способен восстанавливать слизистый барьер кишечника, который часто повреждается при питании по «западному» типу — с избытком жиров и сахара и дефицитом клетчатки. В экспериментах на мышах эта молочная добавка усиливала рост защитного слоя, препятствующего проникновению микробов к стенкам кишечника. Исследование опубликовано в Food Research International (FRI).

Эффект был особенно выражен у варианта белка, богатого сиаловой кислотой. Он не только восстанавливал слизистую, но и стимулировал рост полезных бактерий, в первую очередь бифидобактерий. Одновременно в организме повышался уровень короткоцепочечных жирных кислот — соединений, которые укрепляют барьер и уменьшают воспалительные процессы.

Авторы работы считают, что этот компонент молока можно рассматривать как перспективный пребиотик. В будущем он может помочь компенсировать вред от несбалансированного рациона и снизить риск хронических болезней кишечника. Пока же выводы подтверждены только в опытах на животных, и для применения у людей нужны клинические исследования.

Ранее специалисты выяснили, что молоко яка способно защищать мозг от повреждений, вызванных хроническим употреблением алкоголя.

