Продавец алкомаркета вынудил семерых девочек отправить ему интимные фото для одной цели

В Ленинградской области 23-летний продавец алкомаркета заставил 16-летнюю девочку отправить ему интимные фото. Об этом сообщает издание «Конкретно.ру».

По данным источника, 19 сентября в полицию обратилась 42-летняя мать, которая рассказала, что ее дочь стала жертвой шантажа и вымогательства фотографий и видео интимного характера. Было возбуждено уголовное дело. Спустя шесть дней правоохранители задержали подозреваемого, в телефоне которого нашли переписку с потерпевшей девочкой, а также еще шестью другими несовершеннолетними.

Сам молодой человек заявил, что использовал их фото и видео для самоудовлетворения.

