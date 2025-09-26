Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:10, 26 сентября 2025Силовые структуры

Продавец алкомаркета вынудил семерых девочек отправить ему интимные фото для одной цели

В Ленобласти продавец алкомаркета заставил девочек отправить ему интимные фото
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ленинградской области 23-летний продавец алкомаркета заставил 16-летнюю девочку отправить ему интимные фото. Об этом сообщает издание «Конкретно.ру».

По данным источника, 19 сентября в полицию обратилась 42-летняя мать, которая рассказала, что ее дочь стала жертвой шантажа и вымогательства фотографий и видео интимного характера. Было возбуждено уголовное дело. Спустя шесть дней правоохранители задержали подозреваемого, в телефоне которого нашли переписку с потерпевшей девочкой, а также еще шестью другими несовершеннолетними.

Сам молодой человек заявил, что использовал их фото и видео для самоудовлетворения.

Ранее сообщалось, что владелец конюшни в Воронеже сел на 12 лет за раздетую девочку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Путин накормил Лукашенко тремя видами каш и запеканкой

    В МИД объявили о новом этапе «войны до последнего украинца»

    Отсутствовавшего 200 дней на заседаниях бывшего российского депутата объявили в розыск

    Песков заявил о стабильности в экономике России

    Евродепутат раскрыл тревожную проблему для ЕС

    «Это он обещал остановить конфликт». Каю Каллас возмутили заявления Трампа по Украине. Что встревожило Европу?

    Стало известно о смерти российского пожарного на профессиональном конкурсе

    Самый тонкий iPhone провалился в продаже

    В Брянской области застрявшую в перекрытиях жилого дома ракету ВСУ показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости