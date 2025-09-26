Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 26 сентября 2025Мир

Профайлер объяснил нюансы ссоры Трампа с супругой Меланией

Профайлер Анищенко: Мелания подавляла гнев во время ссоры с Трампом
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Al Drago / Reuters

Во время ссоры президента США Дональда Трампа с женой Меланией первая леди страны сильно подавляла свой гнев. Нюансы их эмоционального разговора объяснил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, передает RT.

Накануне репортерам удалось заснять ссору между супругами в президентском вертолете Marine One после Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Белого дома что-то эмоционально объяснял жене, а она качала головой.

«В самом начале видно прям сильное недовольство у Мелании, на первых секундах у нее поджаты губы, это сильный контроль гнева. Но по Трампу не вижу, что он прям очень сильно злится или ругается. То, что он показал пальцем, это, скорее, просто подкрепление слов жестом», — пояснил Анищенко.

Он добавил, что Мелания сумела сдержаться, не превращая разговор в истерику.

Ранее Трамп в очередной раз нарушил этикет ради жены. Речь идет о несдержанном разговоре супругов, который зафиксировали папарацци.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Доберман спас хозяина от медведицы и попал в зал славы

    В Совфеде ответили на заявление Зеленского о признании новых регионов России

    Служивший в вермахте экс-президент Литвы попал в больницу

    Огромные очереди на паспортном контроле во Внуково попали на видео

    В Госдуму поступил законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

    Путин исключил проблемы при строительстве ориентированной на новые регионы России АЭС

    Россия расширила санкционный список против Британии

    У Киркорова нашли пять квартир в Москве

    Пожелавшим линчевать сотрудника авиакомпании Azur Air россиянам дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости