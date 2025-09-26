Профайлер объяснил нюансы ссоры Трампа с супругой Меланией

Профайлер Анищенко: Мелания подавляла гнев во время ссоры с Трампом

Во время ссоры президента США Дональда Трампа с женой Меланией первая леди страны сильно подавляла свой гнев. Нюансы их эмоционального разговора объяснил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, передает RT.

Накануне репортерам удалось заснять ссору между супругами в президентском вертолете Marine One после Генеральной Ассамблеи ООН. Глава Белого дома что-то эмоционально объяснял жене, а она качала головой.

«В самом начале видно прям сильное недовольство у Мелании, на первых секундах у нее поджаты губы, это сильный контроль гнева. Но по Трампу не вижу, что он прям очень сильно злится или ругается. То, что он показал пальцем, это, скорее, просто подкрепление слов жестом», — пояснил Анищенко.

Он добавил, что Мелания сумела сдержаться, не превращая разговор в истерику.

Ранее Трамп в очередной раз нарушил этикет ради жены. Речь идет о несдержанном разговоре супругов, который зафиксировали папарацци.