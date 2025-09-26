Мир
15:11, 26 сентября 2025МирЭксклюзив

Трампа обвинили в очередном нарушении этикета из-за жены

Николаева о ссоре Трампа и Мелании: Конфликты должны оставаться внутри семьи
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Специалист по деловому протоколу Татьяна Николаева назвала нарушением этикета ссору президента США Дональда Трампа и его жены Мелании, которая попала в объектив журналистов. Об этом эксперт рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Дело в том, что все семейные ссоры должны оставаться внутри семьи. А у таких публичных людей — в первую очередь. Потому что их ссоры очень интересны журналистам, но это не должно никак выноситься на поверхность. В семье чего не бывает, это понятно. Но нужно надеть улыбку и выйти к людям», — отметила Николаева.

Если это происходит в публичном месте, то это срочно надо прекратить и договорить дома. А тут тем более они летят на мероприятие. Понятное дело, что журналисты и не только будут их встречать

Татьяна Николаеваспециалист по этикету и деловому протоколу

При этом специалист рассказала, что вышли из вертолета президент США и его жена согласно этикету и деловому протоколу.

«Трамп — главный герой, должен выйти первым. Следом уже первая леди», — заключила она.

Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой президент США Дональд Трамп и его жена Мелания поспорили на борту вертолета. На кадрах видно, как политик что-то оживленно обсуждает со своей супругой. В ответ она строго качает головой, а Трамп эмоционально направляет в ее сторону указательный палец.

