Мир
11:26, 26 сентября 2025Мир

Трамп поспорил с женой на борту вертолета

Дональд Трамп и его жена Мелания поспорили на борту вертолета
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания поспорили на борту вертолета. Об этом свидетельствуют видеозапись их разговора, опубликованная Daily Mail.

На кадрах видно политик что-то оживленно обсуждает со своей супругой. В ответ она строго качает головой, а Трамп направляет в ее сторону указательный палец.

Ранее первая леди США Мелания Трамп встретилась с женой украинского лидера Еленой Зеленской. Они обсудили общие ценности и защиту детей. Зеленская поблагодарила первую леди США за письмо, которое ее супруг президент Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину в ходе переговоров на Аляске.

