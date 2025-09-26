Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:52, 26 сентября 2025Бывший СССР

Путин и Лукашенко вместе заслушали доклад Генштаба России

Лукашенко вместе с Путиным заслушали доклад Генштаба России
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным заслушали доклад Генерального штаба РФ. Его слова приводит приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

Разговор с военным ведомством прошел во время совещания через селектор связи. «Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Они продлились 5 часов 22 минуты.

До этого Лукашенко заявил, что комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник» уже находится на пути в Белоруссию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это сценарии провокаций». Кто обрывает подводные кабели на Балтике и почему страны ЕС обвиняют в этом Россию?

    Трамп объявил о приближении соглашения по Газе

    Лукашенко задумался об ударе России по центру Киева

    Женщина положила останки дочери в морозилку и хранила там 20 лет

    Путин назвал ключевую задачу для России

    Госдолг Украины приблизился к 200 миллиардам долларов

    Черные от копоти бойцы СВО два месяца укрывались под танком, выжили и попали на видео

    Зеленский обсудил залетевшие в Данию дроны с премьером Фредериксен

    Российский врач за одну поездку на СВО прооперировал 101 раненого

    В Молдавии политик зачитала рэп-дисс на Санду и была снята с выборов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости