Путин и Лукашенко вместе заслушали доклад Генштаба России

Лукашенко вместе с Путиным заслушали доклад Генштаба России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным заслушали доклад Генерального штаба РФ. Его слова приводит приближенный к белорусскому лидеру Telegram-канал «Пул Первого».

Разговор с военным ведомством прошел во время совещания через селектор связи. «Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня», — заявил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. Они продлились 5 часов 22 минуты.

До этого Лукашенко заявил, что комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник» уже находится на пути в Белоруссию.