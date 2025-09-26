Путин исключил проблемы при строительстве ориентированной на новые регионы России АЭС

Путин: Вопрос с финансированием при строительстве новой белорусской АЭС не стоит

Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко построить на востоке Белоруссии АЭС, ориентированную в том числе на обеспечение электроэнергией новых российских регионов, объяснил, почему проблемы с вложениями в такой проекта исключены. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах», — подчеркнул до этого Лукашенко.

«Вопрос с финансированием вообще не стоит. Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема», — сказал в связи с этим Путин. Лукашенко в ответ отметил, что «это самое главное».