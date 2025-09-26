Путин накормил Лукашенко тремя видами каш и запеканкой

Лукашенко и Путин позавтракали тремя видами каш на встрече в Кремле

Президент России Владимир Путин позавтракал в Кремле с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Меню завтрака публикует Telegram-канал «Пул Первого».

В меню для президентов оказалось три вида каш: зеленая гречка с авокадо и яйцом, пшенная каша с тыквой и голубикой и киноа на топленом молоке с персиком. Кроме этих позиций, белорусского лидера накормили белковым омлетом форелью и спаржей и роллом с пастрами из говядины. На десерт предложили творожную запеканку с изюмом и клубникой.

Целью встречи президентов было обсуждение сообщений от представителей США, которые накануне получил Александр Лукашенко. Кроме того, президент Белоруссии намерен посоветоваться с Путиным о постройке в республике второй атомной электростанции.

Ранее стало известно, что во время торжественного ужина в Виндзорском замке с участием короля Великобритании Карла III, королевы Камиллы, президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и его супруги Мелании в меню вошли панакота из кресс-салата и салат с перепелиными яйцами, а также песочное печенье с пармезаном. После закусок на банкете был подан рулет из мяса куриц свободного выпаса, завернутый в тонкие ломтики кабачков.