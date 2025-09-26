Россия
18:41, 26 сентября 2025

Путин назвал ключевую задачу для России

Путин назвал укрепление безопасности России ключевой задачей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности России ключевой задачей. С этими словами он обратился к вновь избранным главам российских регионов по видеосвязи, передает ТАСС.

«В этом плане огромное значение имеет то, что регионы делают для обеспечения оборонно-промышленного комплекса», — обозначил глава государства.

Президент призвал новых российских губернаторов вести активную поддержку участников специальной военной операции (СВО) на Украине и членов их семей. «Это все задачи, которые, безусловно, остаются с нами в качестве ключевых», — заключил Путин.

Ранее Путин заявлял об угрозе утраты страной суверенитета в одном случае. По его словам, это может случиться при покупке всего за нефть и газ и отказе от собственного производства.

