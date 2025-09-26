Путин назвал торговлю России и Белоруссии удивительной

Путин: Взаимная торговля РФ и Белоруссии превысила $50 млрд и продолжает расти

Взаимная торговля России и Белоруссии превысила 50 миллиардов долларов и продолжает расти. Удивительной такую ситуацию назвал президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, текущее положение дел в экономической сфере у двух стран «очень хорошее».

«В целом, ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное просто. Свыше 50 миллиардов долларов у нас товарооборот, и он от такой большой базы продолжает расти. И за прошлый год вырос, и за первые месяцы текущего года, за полугодие», — пояснил он.

Большую часть российского импорта занимают белорусские продукты питания. Эксперты объясняют тенденцию высоким качеством, невысокой ценой и удобной логистикой. На поставки из республики приходится почти 100 процентов ввозимого в Россию молока, 87 процентов яиц, а также 97 процентов готовых мясных товаров из-за рубежа. Помимо этого, указанная страна закрыла в 2024 году около половины импорта в РФ мяса и субпродуктов птицы (51 процент), а также говядины (46 процентов).

В марте президент отмечал, что товарооборот вырос на 5,7 процента и превысил 50 миллиардов долларов. «У нас и сегодня строятся отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, и нашего сотрудничества на международной арене», — подчеркивал российский лидер.