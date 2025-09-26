Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:17, 25 сентября 2025Россия

Путин встретился с главой МАГАТЭ

Путин в Кремле встретился с главой МАГАТЭ Гросси
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин в Кремле принял главу Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности встречи Путина и Гросси пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ поддерживает идею российского лидера Владимира Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которая заключается в соблюдении положений соглашения в ближайший год после истечения срока действия документа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Южной Кореи раскрыл «секретное оружие» Ким Чен Ына

    В Китае откроют самый высокий мост в мире

    Появились кадры массированного удара ВСУ по российскому поселку

    На Украине усомнились в успехах ВСУ

    Путин встретился с главой МАГАТЭ

    Число раненных при ударе ВСУ по поселку в Брянской области возросло

    Стало известно об активном наступлении России в Днепропетровской области

    Самолет НАТО заметили у границы с Россией

    Украинцы попросили о мирных переговорах с Россией

    Володин объяснил отсутствием у ИИ совести невозможность заменить парламентариев роботами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости