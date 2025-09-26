Путин встретился с главой МАГАТЭ

Путин в Кремле встретился с главой МАГАТЭ Гросси

Президент России Владимир Путин в Кремле принял главу Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности встречи Путина и Гросси пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ поддерживает идею российского лидера Владимира Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, которая заключается в соблюдении положений соглашения в ближайший год после истечения срока действия документа.