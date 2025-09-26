Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:01, 26 сентября 2025Наука и техника

Раскрыт секрет долголетия самой пожилой женщины мира

CRM: Генетика и здоровый образ жизни помогли женщине дожить до 117 лет
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)
Мария Браньяс

Мария Браньяс. Фото: Arxiu de la família Branyas Morera / Wikimedia

Ученые из Института исследований лейкемии имени Жозепа Каррераса изучили ДНК Марии Браньяс — самой пожилой женщины в мире, прожившей 117 лет, — и обнаружили ключевые биологические факторы, которые могли объяснить ее феноменальное долголетие. Результаты опубликованы в журнале Cell Reports Medicine (CRM).

Перед смертью в 2024 году Браньяс добровольно предоставила образцы крови, слюны, мочи и кала для анализа. Оказалось, что ее клетки «вели себя» как у гораздо более молодых людей. Исследователи выявили у нее редкие генетические варианты, связанные с устойчивым иммунитетом, здоровым сердцем и мозгом. Кроме того, в ее организме были крайне низкие уровни воспаления, «плохого» холестерина и триглицеридов, а также очень высокие показатели «хорошего» холестерина.

Материалы по теме:
Польза и вред женьшеня для здоровья: способы применения корейского «корня долголетия» в народной медицине, противопоказания
Польза и вред женьшеня для здоровья:способы применения корейского «корня долголетия» в народной медицине, противопоказания
7 апреля 2025
Лекарственное растение шалфей: полезные свойства и потенциальный вред
Лекарственное растение шалфей:полезные свойства и потенциальный вред
21 апреля 2025

Отдельное внимание ученых привлекли теломеры — защитные «колпачки» на концах хромосом. У большинства людей их укорочение связано с ускоренным старением и повышенным риском смерти. Однако у Браньяс теломеры оказались сильно укороченными, что, по предположению исследователей, могло наоборот сыграть положительную роль: клетки быстрее завершали свой цикл жизни, не успевая превратиться в злокачественные.

Помимо генетики, Браньяс отличалась образом жизни: она оставалась социально активной, питалась по принципам средиземноморской диеты и сохраняла высокий уровень умственной активности. Ученые считают, что именно сочетание редких наследственных факторов и здорового образа жизни позволило ей превысить среднюю продолжительность жизни женщин в Каталонии более чем на 30 лет.

Авторы исследования отмечают, что анализ лишь одного уникального случая не дает универсальных ответов, однако сопоставление данных Браньяс с другими исследованиями долгожителей указывает на потенциальные биомаркеры здорового старения.

Ранее выяснилось, что физическая активность может замедлять биологическое старение, влияя на «эпигенетические часы» организма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия представит стратегию бесконтактных боевых действий на Украине

    Россиянам назвали способы выгодно приобрести подарки к Новому году

    Аналитик осудил Зеленского за гибель детей в Донбассе

    Командир ВСУ пообещал уничтожить своих бойцов FPV-дронами в случае отступления

    Храпящим россиянам дали главный совет

    Останки неизвестной женщины индентифицировали спустя 20 лет после убийства

    Раскрыт секрет долголетия самой пожилой женщины мира

    Предсказано будущее курса рубля в октябре

    В российском городе ввели режим повышенной готовности из-за медведей

    В США выступили с призывом к Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости