18:48, 26 сентября 2025

Раскрыт вес откровенного топа Дженны Ортеги на красной дорожке «Эмми»

Откровенный топ актрисы Дженны Ортеги на премии «Эмми» весил 13 килограммов
Мария Винар

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Стилист американской актрисы Дженны Ортеги Энрике Мелендес раскрыл вес ее откровенного топа, в котором она пришла на красную дорожку телевизионной премии «Эмми». Соответствующий эпизод подкаста Plus One доступен на YouTube.

Известно, что 22-летняя звезда сериала «Уэнсдей» посетила церемонию в наряде люксового бренда Givenchy, который состоял из длинной черной юбки с высоким разрезом и топа, выполненного из жемчуга и драгоценных камней. При этом она не стала надевать под него бюстгальтер, чтобы продемонстрировать публике частично обнаженную грудь.

Мелендес рассказал, что топ весил не менее 20-30 фунтов (9-13,6 килограммов). По его словам, в конце вечера знаменитость подошла к нему и попросила больше не смотреть в сторону таких нарядов. «Энрике, я люблю тебя, но, пожалуйста, не могли бы мы в следующий раз выбрать что-то более практичное?» — с иронией сказала она.

В августе сообщалось, что Дженна Ортега появилась на премьере второго сезона сериала «Уэнсдэй» и привлекла внимание журналистов одной деталью.

