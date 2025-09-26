Раскрыт вес откровенного топа Дженны Ортеги на красной дорожке «Эмми»

Откровенный топ актрисы Дженны Ортеги на премии «Эмми» весил 13 килограммов

Стилист американской актрисы Дженны Ортеги Энрике Мелендес раскрыл вес ее откровенного топа, в котором она пришла на красную дорожку телевизионной премии «Эмми». Соответствующий эпизод подкаста Plus One доступен на YouTube.

Известно, что 22-летняя звезда сериала «Уэнсдей» посетила церемонию в наряде люксового бренда Givenchy, который состоял из длинной черной юбки с высоким разрезом и топа, выполненного из жемчуга и драгоценных камней. При этом она не стала надевать под него бюстгальтер, чтобы продемонстрировать публике частично обнаженную грудь.

Мелендес рассказал, что топ весил не менее 20-30 фунтов (9-13,6 килограммов). По его словам, в конце вечера знаменитость подошла к нему и попросила больше не смотреть в сторону таких нарядов. «Энрике, я люблю тебя, но, пожалуйста, не могли бы мы в следующий раз выбрать что-то более практичное?» — с иронией сказала она.

