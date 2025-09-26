Раскрыта реакция ЕС на слова Трампа о границах Украины

Pais: В ЕС сочли ошибочными слова Трампа о возвращении Украины к старым границам

В Европейском союзе (ЕС) считают ошибочным заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что Украина сможет с помощью объединения вернуться к старым границам. Об этом пишет газета El Pais.

«Сказать, что с помощью ЕС Украина может восстановить [старые границы], звучит неверно», — высказался один из источников издания в Брюсселе. Он пояснил, что события разворачиваются не так, как хочет этого американский лидер, и Трамп пытается огородить себя от действительности.

Другой собеседник газеты указал, что Европа осталась наедине с украинским кризисом.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке ЕС может не только вернуть свои территории, но также потенциально «пойти еще дальше». Он выразил мнение, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и якобы выставляет «бумажным тигром».