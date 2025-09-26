Мир
Раскрыто влияние фон дер Ляйен на позицию Трампа по Украине

Психотерапевт Панкратов: Фон дер Ляйен влияет на Трампа меньше Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Врач-психотерапевт, научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов заявил, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обладает разными путями влияния на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет aif.ru.

Панкратов раскрыл влияние фон дер Ляйен на позицию Трампа по Украине и отметил, что это происходит через множественные каналы. Однако отсутствие личных отношений с американским лидером не дает фон дер Ляйен преимущества.

По мнению эксперта, глава ЕК влияет на Трампа в вопросах, где предложения Европы соответствуют его интересам и «нарциссическим потребностям». Однако не стоит переоценивать ее возможности. «Ее [фон дер Ляйен] влияние остается вторичным по сравнению с более опытными и психологически подготовленными игроками вроде [президента РФ Владимира] Путина или [председателя КНР] Си Цзиньпина», — заключил Панкратов.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен вела переговоры с Трампом для увеличения давления на Россию. При этом в Евросоюзе допустили, что американский лидер в любой момент снова изменит позицию в отношении Москвы и будет действовать в своих интересах.

