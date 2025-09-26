Россия
12:21, 26 сентября 2025Россия

Раскрыты последние слова приползшего к жене после смертельного отравления алкоголем мужа

Shot: Двое из отравившихся алкоголем в Ленобласти мужчин умерли на глазах у жен
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Двое из отравившихся алкоголем в Ленобласти мужчин умерли на глазах у жен. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О массовом отравлении алкоголем стало известно в пятницу, 26 сентября.

По словам одной из овдовевших россиянок, ее муж приполз к ней на третий день после употребления некачественного спирта — стоять на ногах он уже не мог. «Он приполз, не мог стоять и говорить, сказал "Я [не выживу]" и отключился», — пояснила женщина.

Очевидцем смерти еще одного мужчины также стала его жена. Она рассказала, что половина деревни покупала самогон, который производил один из жителей.

На момент публикации материала число жертв отравления самогоном в Ленобласти достигло 19 человек. Все отравившиеся — жители города Сланцы и соседней с ним деревни Гостицы. Задержаны подозреваемые в производстве и продаже паленого алкоголя — 79-летний пенсионер (по другим данным, ему 75 или 78 лет) и 60-летняя работница детского сада, которая и могла производить суррогат.

