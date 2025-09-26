Россия представит стратегию бесконтактных боевых действий на Украине

FP: Россия реализует стратегию бесконтактных боевых действий на Украине

Россия разработала и реализует на Украине стратегию бесконтактных боевых действий, сообщает издание Foreign Policy (FP).

Как пишет издание, Вооруженные силы РФ полагаются на массовое использование дронов-камикадзе в сочетании с крылатыми ракетами для истощения противника, перегрузки системы противовоздушной обороны (ПВО), нанесения существенного экономического ущерба — без проведения крупномасштабных наземных операций.

«Москва запускала в среднем от 150 до 200 таких беспилотников в месяц. Сегодня она производит и развертывает почти 5 тысяч таких аппаратов ежемесячно, в среднем более 1000 в неделю», — говорится в сообщении.

Ранее в Курской области появились украинские «дроны-ждуны». Такое неофициальное название получили беспилотники, которые залегают в засаде, атакуя проезжающие автомобили.