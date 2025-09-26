Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:42, 26 сентября 2025Ценности

Россиянам назвали самые модные цвета осени 2025 года

Стилист Железнова назвала цвет шоколадного мусса самым модным осенью 2025 года
Екатерина Ештокина

Фото: Oleksii Dubrovskyi / Shutterstock / Fotodom

Стилист Юлия Железнова назвала россиянам самые модные цвета осени 2025 года. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

По словам специалистки, трендовым оттенком текущего сезона стал шоколадный мусс. «Он подходит как для повседневных образов, так и для более изысканных сочетаний. Оттенок подчеркивает естественную теплоту и добавляет образу глубину», — пояснила эксперт.

Материалы по теме:
«К ужасу многих, они вернулись» Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
«К ужасу многих, они вернулись»Почему звезды и их фанаты сходят с ума по нелепым стрижкам 1980-х?
30 августа 2022
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России. Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
Красота Ким Кардашьян и Кейт Мосс — заслуга мастеров из России.Как всего за 10 лет они стали лучшими в мире?
22 июля 2022

Кроме того, Железнова подчеркнула, что своей актуальности не утратил и ярко-красный. Помимо этого, специалистка посоветовала присмотреться к глубокому фиолетовому. «Этот цвет возвращается в тренды. Он придает образам нотки загадочности и утонченности», — высказалась она.

В то же время стилистка предложила обратить внимание на йогуртово-розовый оттенок. В заключение собеседница издания порекомендовала сочетать шоколадные вещи с нежно-розовыми, создавая сложные многослойные образы.

Ранее в сентябре стилистка назвала главные тренды в осенней одежде. Специалистка из Чикаго Ким Прайс выделила замшевые вещи шоколадно-коричневых оттенков и яркие анималистичные принты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Тигран Кеосаян. Режиссер, телеведущий и муж Маргариты Симоньян почти год был в коме

    Доберман спас хозяина от медведицы и попал в зал славы

    В Совфеде ответили на заявление Зеленского о признании новых регионов России

    Служивший в вермахте экс-президент Литвы попал в больницу

    Огромные очереди на паспортном контроле во Внуково попали на видео

    В Госдуму поступил законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

    Путин исключил проблемы при строительстве ориентированной на новые регионы России АЭС

    Россия расширила санкционный список против Британии

    У Киркорова нашли пять квартир в Москве

    Пожелавшим линчевать сотрудника авиакомпании Azur Air россиянам дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости