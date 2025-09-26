Россиянам назвали самые модные цвета осени 2025 года

Стилист Железнова назвала цвет шоколадного мусса самым модным осенью 2025 года

Стилист Юлия Железнова назвала россиянам самые модные цвета осени 2025 года. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

По словам специалистки, трендовым оттенком текущего сезона стал шоколадный мусс. «Он подходит как для повседневных образов, так и для более изысканных сочетаний. Оттенок подчеркивает естественную теплоту и добавляет образу глубину», — пояснила эксперт.

Кроме того, Железнова подчеркнула, что своей актуальности не утратил и ярко-красный. Помимо этого, специалистка посоветовала присмотреться к глубокому фиолетовому. «Этот цвет возвращается в тренды. Он придает образам нотки загадочности и утонченности», — высказалась она.

В то же время стилистка предложила обратить внимание на йогуртово-розовый оттенок. В заключение собеседница издания порекомендовала сочетать шоколадные вещи с нежно-розовыми, создавая сложные многослойные образы.

Ранее в сентябре стилистка назвала главные тренды в осенней одежде. Специалистка из Чикаго Ким Прайс выделила замшевые вещи шоколадно-коричневых оттенков и яркие анималистичные принты.