06:31, 26 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали способы выгодно приобрести подарки к Новому году

Экономист Беляев: Подарки к Новому году можно начинать покупать уже сейчас
Варвара Кошечкина
Фото: Freepik

Подарки к Новому году можно начинать покупать уже сейчас или отложить нужную сумму, чтобы потом приобрести все необходимое ближе к празднику, но на выгодные новогодние распродажи лучше не надеяться, считает кандидат экономических наук, фин. аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Общий совет такой: поскольку осталось до Нового года три месяца, с одной стороны, много, с другой стороны, мало, то можно уже потихонечку покупать подарки. Причем прикинуть круг, кому и что вы будете покупать. (…) Уже можно начинать сейчас. (…) Можно идти с другого конца: посмотреть, сколько вы можете потратить денег на это, какой бюджет у вас будет и ближе к в Новому году, когда уже будут на какие-то товары распродажи и будет ассортимент побольше», — сказал Беляев, отметив, что особенно надеяться а новогодние распродажи не надо.

По его словам, торговые сети любят под Новый год увеличивать цены, а потом снижать их, делая вид, что все продается со скидкой. Он посоветовал закупать приятные мелочи в качестве сувениров малознакомым людям уже сейчас.

«Можно подходить к этому с двух сторон, но начинать уже можно сейчас. Постепенно покупать какие-то сувениры, чтобы потом не бегать или наоборот зарезервировать деньги, чтобы потом целевым направлением идти и покупать», — добавил экономист.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники активность мошенников традиционно повышается. Распространенными схемами обмана россиян накануне Нового года становятся поддельные интернет-ресурсы для покупки подарков и билетов. При этом в сами праздничные дни всплеска обмана не ожидается.

