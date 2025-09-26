Путешествия
05:30, 26 сентября 2025
Путешествия

Россиянин описал Коста-Рику словами «сплошная зависть»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Juan Carlos Ulate / Reuters

Российский путешественник побывал в Коста-Рике и описал эту страну словами «сплошная зависть». Своим мнением он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Тревел-блогер отметил, что в этой латиноамериканской стране есть девиз, который туристы слышат с первого дня от местных жителей, он воплощает в себе национальную философию — Pura Vida (чистая жизнь). По его наблюдениям, косториканцы никуда не спешат и на все проблемы отвечают этой фразой без сарказма или иронии. «Пока где-то в мире запускают ракеты, спорят на ток-шоу и ругаются в чатах, Коста-Рика пьет сок из гуанабаны и смотрит на облака», — добавил мужчина.

Также блогер поделился, что местные цены на еду и кофе «почти американские» — дороже, чем у соседей: Гватемалы и Никарагуа. Так, кофе обойдется туристу в 3 доллара (252 рубля), а блюда из риса с фасолью в 7 долларов (588 рублей). «Но ты не чувствуешь, что тебя обдирают», — подчеркнул россиянин.

Ранее путешествующий по миру житель России описал брак двух русскоязычных людей в США словами «незавидная участь». Он отметил, что большое количество русскоговорящих мужчин остаются без пар в этой стране, несмотря на то, что эмигрируют с возлюбленными.

