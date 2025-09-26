Россиянин украл часть мемориала бойцам СВО и попал на видео

В Новосибирске мужчина украл часть мемориала бойцам СВО и попал на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах россиянин, проходя мимо памятной доски снимает с держателя подставку для цветов, после чего уходит.

По словам местных жителей, подставка появилась около суток до съемки видео. По факту осквернения памяти бойцов начата проверка.

Ранее жителей города Киржача Владимирской области возмутило появление на детской площадке надгробия с фотографией красноармейца.