Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 26 сентября 2025Россия

Россиянин украл часть мемориала бойцам СВО и попал на видео

В Новосибирске мужчина украл часть мемориала бойцам СВО и попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

В Новосибирске мужчина украл часть мемориала бойцам СВО и попал на видео. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах россиянин, проходя мимо памятной доски снимает с держателя подставку для цветов, после чего уходит.

По словам местных жителей, подставка появилась около суток до съемки видео. По факту осквернения памяти бойцов начата проверка.

Ранее жителей города Киржача Владимирской области возмутило появление на детской площадке надгробия с фотографией красноармейца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Свыше 10 человек скончались от отравления самогоном в Ленобласти. Смертельный суррогат производила работница детсада

    В Москве доля свободных офисов упала до пяти процентов

    Жестокую расправу над российским пенсионером раскрыли спустя 13 лет

    Телезвезда упала по пути в туалет и подала за это в суд

    Трамп поспорил с женой на борту вертолета

    Наталия Орейро вернется в Россию

    Россиянин украл часть мемориала бойцам СВО и попал на видео

    Российские войска продвинулись в Сумской области

    В МИД России раскрыли детали встречи Лаврова и главы Госдепа

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости